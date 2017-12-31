Ситуація в зоні АТО: один український військовий отримав поранення

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден українский військовослужбовець не загинув, один отримав поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли наших позицій. І в результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Разом з тим в результаті підриву невстановленого вибухового пристрою в районі Кримського отримав поранення один український військовослужбовець", - сказав речник.

За його словами, бойовики дотримувалися режиму припинення вогню протягом першої половини минулої доби.

"У першій половині дня минулої доби в районі проведення антитерористичної операції противник дотримувався режиму тиші вздовж усієї лінії зіткнення. Але пообіді ворог активізувався на Донецькому напрямку, де здійснив декілька вогневих провокацій проти підрозділів Збройних сил України і, в тому числі, з використанням мінометів", - сказав Мотузяник.

Він повідомив, що у другій половині бойовики обстріляли позиції ЗСУ, зокрема, з гранатометів та мінометів.

"На Донецькому напрямку після 14 години бойовики здійснили 4 прицільних обстріли наших позицій, з яких двічі - в бік опорних пунктів біля Павлополя. Тут ворог вів по наших захисниках вогонь зі станкових гранатометів і стрілецької зброї і, окрім того, випустив два мінометні боєприпаси з міномету калібром 82 мм. Обстрілу зі стрілецької зброї також піддалися наші позиції поблизу Водяного", - зауважив Мотузяник.

"Після 18 години окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках Гнутового, але були швидко придушені вогнем наших підрозділів у відповідь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів", - додав він.

Водночас речника Міноборони з питань АТО зазначив, що "на Луганському напрямку фактів порушення режиму припинення вогню не зафіксовано".

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-центр штабу АТО інформував, що 30 грудня на Донбасі жоден український захисник не постраждав.