У Міноборони уточнили стан чотирьох поранених військових минулої доби на Донбасі

Троє поранених минулої доби на Донбасі військовослужбовців перебувають у задовільному стані, один - у стані середньої важкості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута.

«На жаль, вчора близько 12-ї години під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напряму внаслідок підриву на міні загинув один наш захисник», - сказав він і висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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Праута також зауважив, що двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів поблизу населених пунктів Новозванівка та Піски.

«Ще двоє військовослужбовців під час проведення розмінування визначених ділянок місцевості дістали ураження внаслідок підривів на міні та невідомому вибуховому пристрої», - сказав речник.

Він зазначив, що усіх поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до військових мобільних госпіталів.

«Стан здоров'я одного захисника - середньої важкості, трьох військовослужбовців - задовільний. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога», - додав Праута.