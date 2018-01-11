Метал просто розірвало на шматки: у Пісках підірвалася українська БРДМ (відео)
Унаслідок вибуху загинули двоє українських військових, шансів уціліти не було.
На одній з мін у Пісках Донецької області підірвалася українська БРДМ (броньована розвідувально-дозорна машина). Метал просто розірвало на шматки, уціліти шансів у військових не було.
"Розтрощений метал, вивернуте колесо, розкидані залишки техніки та одягу - такого вибуху не витримала б жодна броня", - йдеться в сюжеті "2+2".
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Журналісти розповіли, що техніка долала річку, а підрив був настільки потужним, що частини броньованої техніки розкидало на понад 200 метрів. Після підриву БРДМ перевернулася й упала у воду.
Унаслідок вибуху загинули двоє українських військових: Геннадій Вегера, 1980 року народження, родом із Хмельницької області, на війні від самого початку. Другий - Віктор Сухін, 1979 року народження, родом - із Кіровоградщини.
Як повідомляли у Міноборони, минулої доби двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один загинув під час ворожого обстрілу.