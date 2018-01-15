У Міноборони уточнили, де українські військові дістали поранення минулої доби

Двох українських військовослужбовців за минулу добу було поранено неподалік Кам'янки та Авдіївки Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

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«Це відбулося неподалік Кам'янки та Авдіївки. Їх оперативно доправлено до війскових мобільних госпіталів. Стан їх здоров'я – середньої важкості, наразі їм надається уся необхідна лікарська кваліфікована допомога», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України, поранено двох українських військовослужбовців.