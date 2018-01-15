У Міноборони уточнили, де українські військові дістали поранення минулої доби
13:09, 15 січня 2018Війна
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Стан здоров'я поранених – середньої важкості, наразі їм надається уся необхідна допомога.
Ілюстрація / REUTERS
Двох українських військовослужбовців за минулу добу було поранено неподалік Кам'янки та Авдіївки Донецької області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.
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«Це відбулося неподалік Кам'янки та Авдіївки. Їх оперативно доправлено до війскових мобільних госпіталів. Стан їх здоров'я – середньої важкості, наразі їм надається уся необхідна лікарська кваліфікована допомога», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України, поранено двох українських військовослужбовців.
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