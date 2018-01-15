Після звільнення окупованого Донбасу там можуть запровадити воєнний стан - Гримчак

Після звільнення окупованих Росією районів Донбасу на цих територіях можуть тимчасово запровадити воєнний стан.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

"На цій території воєнний стан може бути запроваджено. Питання забезпечення безпеки і відтворення роботи органів державної влади потребуватиме часу. Наразі може бути запроваджено воєнний стан", - сказав Гримчак

Заступник міністра зазначив, що на деокупованих територіях залишаються ворожі агенти, яких потрібно виявити.

"Після трьох місяців Слов'янськ чистили від агентури близько року, а за великим рахунком - чистять досі", - додав Гримчак.

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Нагадаємо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що 16 січня Верховна Рада ухвалить законопроект про реінтеграції Донбасу.

Раніше, 5-6 жовтня, Верховна Рада розглянула пакет президентських законопроектів - закон №7163 про деокупації Донбасу (ухвалений в першому читанні) і закон №7164 про особливий статус окупованих районів (проголосовані депутатами і підписані президентом).