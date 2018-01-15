Парубій не виключає, що рішення із законопроекту про деокупацію Донбасу можуть ухвалити 16 січня до обіду

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що рішення із законопроекту про деокупацію Донбасу можуть ухвалити завтра до обіду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Як ми і домовлялися в останній пленарний тиждень попереднього року, ми цей тиждень розпочинаємо з питань національної безпеки та оборони», - сказав спікер і додав, що таких питань є цілий блок, але ключове з них - питання про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Парубій зазначив, що законопроект про деокупацію Донбасу має 673 поправки, з яких відхилено 374.

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«Відповідно, тяжко передбачити, скільки займе часу розгляд цього законопроекту. Але, очевидно, це займе кілька годин. І пропоную, щоб ми з нього розпочали наше завтрашнє засідання, а вже в ході обговорення будемо бачити, наскільки багато займе це часу», - сказав голова парламенту.

Він зауважив, що за попереднім досвідом «до обіду ми мали б вийти на ухвалення рішення щодо цього законопроекту».

У середу, за словами Парубія, парламент розглядатиме низку ратифікацій міжнародних угод, а в четвер - питання економічної політики, зокрема, щодо приватизації державного майна та про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю.