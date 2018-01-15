Залишилися дружина і донька: на Кіровоградщині попрощалися із загиблим в АТО сержантом (фото)

У селі Дмитрове Новоукраїнського району Кіровоградської області попрощалися з сержантом Віктором Сухіним, який загинув у зоні проведення АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, прощання відбулося сьогодні, 15 січня, у селі Дмитрове.

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Провести військового в останню путь прийшли рідні, друзі та односельчани.

Віктор Сухін служив у 34-му батальйоні 57-ї мотопіхотної бригади. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області від мінно-вибухової травми.

Довідка. Віктор Сухін, 1979 року народження, служив за контрактом з 30 листопада 2017 року на посаді водія мотопіхотного відділення мотопіхотної роти військової частини А4395. У бійця залишилися дружина і дочка 2008 року народження.