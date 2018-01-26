Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували майже 170 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували майже 170 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 24 січня до 19:30 25 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області, Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Проте, місія зафіксувала менше вибухів (70 супроти 83)", - йдеться у звіті.

За даними спостерігачів, ведення вогню було зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Авдіївки, Березівки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі майже 100 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (один вибух)", - сказано у звіті.

Зокрема, представники місії перебуваючи у контрольованій бойовиками "ЛНР" селі Сабівка, чули 88 вибухів з невстановленого озброєння на відстані 15-20 км зі сторони півдня, південного заходу. За оцінкою місії, у тому районі відбувались навчання з бойовою стрільбою.