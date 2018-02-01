Військові медики не можуть користуватися купленими рік тому "Богданами", бо ті постійно ламаються (відео)

Міноборони придбало 100 автомобілів. І ось через півтора року з 45 машин, які отримали військові, 20 вже вийшли з ладу.

Волонтери оприлюднили неприємну статистику: серед нових санітарних автомобілів майже половина має серйозні дефекти - не розмінявши на одометрі навіть 10-ти тис. км.

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Перед закупівлею народний депутат Ольга Богомолець вказувала на те, що гроші (800 тис. грн за одне авто) хочуть використати на евакуаційний транспорт, який буде працювати не на передовій і зазначала, що на таких автомобілях можливо їздити лише по трасі.

Фахівці тоді називали вадами надмір пластикових деталей, надто слабку трансмісію і низький кліренс.

Проте Міноборони таки придбало 100 автомобілів. І ось через півтора року з 45 машин, які отримали військові, 20 вже вийшли з ладу.

Відповідь виробника цих машин була однозначна - у всьому винне низькоякісне армійське пальне.