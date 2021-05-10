Станом на ранок 10 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Протягом неділі, 9 травня, штаб зафіксував одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні у Facebook.

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Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед захисників немає.

Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS-сигналу: Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.

Біля населених пунктів Залізне та Калинове спостерігачі Місії, внаслідок глушіння сигналу, не змогли підняти у повітря БПЛА.

«Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на прописаних Мінськими домовленостями позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо режиму припинення вогню», – йдеться у зведенні.

Станом на 7:00, 10 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке: противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед українських військових немає.

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Автори: Яна Ставська, УНІАН