Українські війська просунулися поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області.

Українські війська 31 серпня продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни, просунулися на обох ділянках фронту.

Зокрема, Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках і досягли неуточненого успіху на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Маляр також заявила, що українські сили досягли невизначених успіхів на Бахмутському напрямку.

"Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Сергій Баранов заявив, що українські війська вийшли на паритет у контрбатарейних можливостях з російськими військами. Баранов заявив, що надані НАТО артилерійські системи з радіусом дії від 30 до 40 км дозволяють українським силам знищувати російські артилерійські системи та змушувати російські сили відводити артилерію далі від лінії фронту", - повідомляють у ISW.

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Раніше наприкінці липня українські офіційні особи робили заяви про те, що Україна успішно знижує російські контрбатарейні можливості. Крім того, президент України Володимир Зеленський 31 серпня розповів про українське внутрішнє виробництво ракет великої дальності, ймовірно, як частину скоординованої української кампанії, спрямованої на посилення українських ударних можливостей по глибокому тилу Росії.

"Водночас, за даними ISW, російські війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк і 31 серпня безуспішно завдавали контрударів у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області", - повідомляють аналітики.

Ситуація на фронті - що треба знати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив хід українського контрнаступу, зазначивши, що українці перевершують очікування союзників, відбиваючи все нові території у цих складних умовах.

Також за останні дні повідомлялося про успіхи ЗСУ на південному фронті, зокрема, в напрямку Вербового.

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