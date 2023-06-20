Серед ураженої техніки окупантів - танк, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" і командно-штабна машина "Кушетка-Б".

Українські військові в рамках проекту "Армія дронів" за два дні знищили російської техніки на мільйони доларів.

Як повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров, на відео результат роботи роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр дронами-камікадзе на Луганщині.

За його словами, серед ураженої техніки окупантів, зокрема танк, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" і командно-штабна машина "Кушетка-Б".

"Дякую бійцям за потужну роботу, а кожному з вас - за підтримку "Армії дронів" через UNITED24 або на головному екрані "Дії", - зазначив Федоров.

Армія дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Міністерство цифрової трансформації розпочало другий етап підготовки ще 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів". Планується навчити 7600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще - дві тисячі операторів FPV-дронів і 400 пілотів літаків-бомберів.

На першому етапі вже було навчено 10 тисяч операторів дронів, які проходили як теоретичну, так і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті.

У серпні минулого року Україна розробила власну програму розвитку безпілотних систем для ЗСУ, яка мала посилити партнерство з приватними розробниками БПЛА.

Сьогодні, 20 червня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав законопроекти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів. Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.

Окрім цього, сьогодні держконцерн "Укроборонпром" повідомив про успішне застосування безпілотника українського виробництва з дальністю ураження 1000 кілометрів - цього вистачить, аби дотягнутися до Москви. Нагадаємо, що в грудні "Укроборонпром" почав фінальну стадію випробувань нового БПЛА дальністью 1000 км.

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