Десантники ЗСУ за одне бойове зіткнення знищили 5 танків РФ та чимало іншої техніки.

На світанку 22 жовтня армія РФ рушила у новий штурм в одній із зон бойових дій у Донецький області і "нарвалася" на десантників з Миколаєва.

За один бій окупанти втратили 5 танків, 4 БМП та 20 бійців піхоти, заявляє на своїй сторінці у Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Ворог знову перевірив стійкість оборони десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які виконують бойові завдання на Донеччині…. На світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів з Миколаєва. Щоб досягнути ефекту повної несподіванки ворог застосував дими. Утім, розвідка вчасно помітила висування ворожої колони і артилерія десантників почала наносити вогневе ураження противнику", - інформує командування.

Як зазначається, коли ворог підійшов на необхідну відстань, у бій вступили протитанкісти, які влучним вогнем з протитанкових ракетних комплексів почали палити техніку окупантів. Також у цьому бою десантники активно застосовували дрони-камікадзе і безпілотні літальні апарати зі скидами.

За підсумком, ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі. Як трощили танки РФ дивись нижче у відео:

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Як повідомляв УНІАН, в Україні втрати ворога на сьогодні підскочили й перетнули нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 293 тисячі осіб. Зокрема, упродовж минулої доби ліквідовані 980 російських окупантів. Крім того, знищено ще чимало техніки загарбників, у тому числі 19 бойових броньованих машин, 18 танків, 15 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, дев'ять дронів оперативно-тактичного рівня та інша техніка.

За даними Генштабу, минулої доби найбільше окупанти атакували на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. У Генштабі зазначають, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також повідомили, що підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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