Дрони атакували порт у місті Ростов-на-Дону

Над морським торговим портом підіймається дим від пожежі.

У ніч на 27 липня дрони атакували портову інфраструктуру у місті Ростов-на-Дону.

Про це повідомляє Astra. Зазначається, що під удар потрапила територія четвертого вантажного району порту АТ "Ростовский порт". Після цього на об'єкті почалася пожежа.

А за версією губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, унаслідок атаки виникли осередки загоряння на території приватного підприємства та складських споруд. У його повідомленні сказано, що руйнування зафіксовані у кількох районах міста, є загиблі та поранені.

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Як повідомив Мілітарний, АТ "Ростовский порт" має чотири територіально незалежні вантажні райони, три з яких розміщені у межах Ростова-на-Дону.

Видання зазначило, що в даний час порт працює на мінімальну потужність через українську операцію "МоЛоЧКа" зі знищення російських танкерів тіньового флоту, що постачають нафту до російських портів в Азовському та Чорному морях.

Ростовський порт: що відомо

Ростовський морський торговельний порт (АТ "Ростовський порт"), за інформацією самого підприємства, є універсальним перевантажувальним комплексом.

Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами. З порту виконуються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.

Удари по Росії

6 червня українські дрони вдарили по арсеналах військово-морського флоту (ВМФ) РФ та базі у Кронштадті, а також по нафтобазі на Кубані. Коментуючи удар президент Володимир Зеленський зазначив, що українські дрони подолали відстань близько 1000 км до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті.

А в ніч на 18 червня дрони вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

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