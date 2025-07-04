Ніхто зі співробітників не постраждав.

Вночі Київ перебував під масованою ракетно-дроновою атакою Росії, у місті зафіксовані значні руйнування, зокрема, було пошкоджено будівлю консульського відділу Польщі. Про це повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у дописі в соцмережі Х..

Він зазначив, що розмовляв з послом в Україні Пьотром Лукасевичем, усі співробітники консульського відділу цілі.

Сікорський також звернувся до президента США Дональда Трампа, дорікнувши йому за його позицію щодо російського лідера Путіна.

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"Президенте Трамп, Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну і введіть нові жорсткі санкції проти агресора", ­ наголосив він.

Як розповів "Укрінформу" речник МЗС Польщі Павел Вронський, ймовірно уламки збитого російського БПЛА впали на консульський відділ відразу після опівночі.

Водночас він запевнив, що ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, будинку не завдано значної шкоди, тому консульський відділ працюватиме у звичайному режимі.

Російська атака на Київ - що відомо

У ніч на 4 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на столицю та Київську область. Повідомлялося вже про 23 постраждалих, серед них - 10-річна дівчинка. Також у столиці після атаки спостерігається значне забруднення повітря.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія цієї ночі встановила новий антирекорд з використання ударних БПЛА - було запущено 330 "Шахедів".

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