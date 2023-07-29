Диктатор намагається переконати внутрішню аудиторію, що "помста" за ураження сакральної переправи все ж відбулася.

Російський диктатор Володимир Путін видав "байку" про те, як російські окупанти "відповідали" за удари по Кримському мосту.

Як повідомив Путін на прес-конференції за підсумками саміту "Росія-Африка", його загарбники нібито у відповідь на "теракт" відповіли "ударами" по військових об'єктах.

"Як ви знаєте, ви бачили це, російські збройні сили завдали низку превентивних ударів якраз по тих містах, звідки направлялися ці безпілотники (які атакували Кримський міст - УНІАН), і де він виготовляли", - заявив Путін.

При цьому він відмовився від конкретики, адже останніми днями російські терористи вдарили по цивільних об'єктах у Запоріжжі та Дніпрі, а також по будівлі СБУ, де навряд чи могли розгорнути завод із виробництва морських безпілотників.

Атаки на Кримський міст

У жовтні 2022 року при перетині прольоту Кримського моста вибухнула замінована вантажівка. У результаті цього удару обвалилася частина автодорожнього мосту, і виникла пожежа на паралельному залізничному мосту. Росія звинуватила в інциденті українські спецслужби.

А 17 липня було завдано нового удару по мосту, внаслідок чого впали мінімум два прольоти автодороги. За заявами росіян, удар завдали Сили оборони України за допомогою надводних дронів.

26 липня голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше підтвердив, що руйнування Кримського мосту в жовтні минулого року було однією з операцій СБУ.

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