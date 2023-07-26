8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа, у РФ заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що руйнування Кримського мосту у жовтні минулого року – це одна з реалізацій СБУ.

Як повідомив прес-центр СБУ, про це він заявив під час презентації марки, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни.

Він наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю.

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"Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", – зазначив Малюк.

Він подякував співробітникам спецслужби за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.

У прес-службі СБУ УНІАН уточнили, що йдеться, зокрема, про руйнування у жовтні 2022 року.

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Вранці 8 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. У РФ заявили, що на мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг. Було пошкоджено полотно на його залізничній та автомобільній частинах. Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Путінський режим назвав вибух терактом і звинуватив у цьому спецслужби України, проте українська сторона заявила, що не причетна до вибуху на Кримському мосту.

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