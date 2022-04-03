Українська сторона нічого не пробачить супротивнику, зазначив депутат Одеської міськради.

В Одесі однією з цілей ворожого обстрілу був інфраструктурний об'єкт.

Подробиці ворожої атаки повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

"Ворог здійснив ракетну атаку по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об'єкт. Ми нічого не забудемо і не пробачимо", - зазначив Обухов.

Офіцер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що вороги завдали удари по об'єктах критичної інфраструктури. За попередніми даними, жертв немає.

Зараз в Одесі рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що приблизно за шість годин до ворожої атаки сепаратистський паблік оприлюднив місце розташування сховищ паливно-мастильних матеріалів у місті, вказавши точні адреси.

Нагадаємо, 3 квітня ворог атакував Одесу з повітря, в місті почалися пожежі. Частину ракет збила ППО. В Оперативному командуванні "Південь" рекомендують закрити вікна та не заважати працювати відповідним службам.

Варто зазначити, що війська Росії вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Одесу.

Наприкінці березня стало відомо, що вороги обстріляли обласний центр з корабельної артилерії, в результаті атаки пошкоджено кілька домоволодінь.

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