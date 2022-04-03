Супротивникам буде пекло, зазначив спікер Одеської ОВА.

Місто Одеса окупанти атакували з повітря, частину ворожих ракет збило ППО.

В деяких районах міста зафіксовані пожежі, повідомили в міськраді.

Місцевим жителям порекомендували закрити вікна та не заважати відповідним службам робити роботу.

Одеситам порадили побути в укритті, не панікувати і зазначили, що супротивника буде переможемо. Місто вистоїть, написав спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

"Одеса. Війна триває. Ворог буде переможений. Не панікуйте! Дійте за сигналами тривоги. Отримуйте інформацію з офіційних джерел", - написав він.

Братчук у відеозверненні сказав, що ворогам буде пекло. "Щоб ви здохли, вражини!" - заявив він.

За даними "Суспільне Одеса" в Telegram, у неділю зранку, 3 квітня, в місті було чути вибухи, а також було видно дим.

"Видно два осередки займання та сильний дим", - зазначається в повідомленні.

О 6:43 стало відомо, що в Одесі та області був відбій повітряної тривоги. Про повітряну тривогу в Одеській області стало відомо о 4:25.