РФ вдарила по підприємству в Олександрії: сталася пожежа, є загиблі

Наразі відомо про двох загиблих, ще одна людина не виходить на зв’язок.

Під час сьогоднішньої масованої атаки РФ вдарила по підприємству в місті Олександрія на Кіровоградщині, відомо про двох загиблих. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Зранку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств", - зазначив посадовець.

За інформацією Райковича, станом на зараз відомо про двох загиблих, трьох поранених в Олександрії. Одна людина на зв'язок не виходить.

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Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко додав, що на одній із локацій в місті пошкоджений промисловий об’єкт, вогонь охопив близько 2 тисяч квадратних метрів.

Він уточнив, що одна людина перебуває під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Окрім того, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі.

За даними мера міста Бориса Філатова, внаслідок атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок. У будинках вибито близько 500 вікон. Крім того, потрощило одну з гімназій, декілька побутових магазинів та басейн.

Масована атака по Україні: деталі

Сьогодні російська армія завдала масованого удару по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, ворог застосував 70 ракет, серед яких – балістика, також "Шахеди". Ключова ціль ворога – енергетика.

Наслідки атаки зафіксовано в Києві, Кременчуці, Дніпрі та в Прилуках, де ворог вдарив по житловій п’ятиповерхівці. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих, серед них – троє дітей.

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