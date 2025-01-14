Українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу.

В ніч проти 14 січня в багатьох регіонах Росії лунали вибухи. Було атаковано низку ворожих обʼєктів.

Проєкт "Схеми" опублікував нові супутникові знімки від Planet Labs, датовані 7 грудня 2024 року і 14 січня 2025 року. З огляду на них журналісти зробили висновок, що українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу.

"Цей НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України", – акцентують журналісти.

Зміни на супутникових знімках можна побачити на відео:



Атака по РФ 14 січня

В ніч проти 14 січня одразу в кількох регіонах РФ лунали вибухи. Зокрема, гучно у Саратовській, Брянській, Тульській областях і в республіці Татарстан.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що знову було уражено базу зберігання нафтопродуктів в Енгельсі. Там тільки нещодавно зовсім недавно загасили 5-денну пожежу після попереднього удару.

Крім того, атаці піддався стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ – Брянський хімічний завод. Там виробляють боєприпаси для артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, компоненти крилатих ракет "Х-59" тощо.

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