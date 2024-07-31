Триває російська атака.

Безпілотні літальні апарати типу "Shahed" могли залетіти на територію Білорусі під час нічної атаки на Україну.

Як пише проєкт "Беларускі Гаюн", з аеродрому "Барановичі" (Брестська область) злетів винищувач Військово-повітряних сил Білорусі. "Політ, ймовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Shahed-136/131", - пишуть вони.

О 00:15 український Telegram-канал monitor повідомив, що один із російських дронів заходить на територію Брагінського району Гомельської області. Пізніше вони написали, що на півночі Чернігівської області фіксують шість БПЛА. "Ймовірно, частково перетинатимуть держкордон із Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

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Уже о 00:44 з'явилася інформація про те, що з Гомельської області через Чорнобильську зону відчуження в напрямку Житомирської летить БПЛА. "Гаюн" зазначає, що з середини липня на аеродромі "Бобруйськ" постійно чергували гелікоптери Мі-8 і Мі-24. Їхнім завданням було скорочення підлітного часу до кордону з Україною для перехоплення російських "шахедів".

Нічна атака БПЛА

Як відомо, просто зараз у небі України фіксують російські ударні дрони типу "Shahed". Повітряна тривога охопила більшу частину країни.

Крім того, раніше військові попереджали, що Росія може готувати новий комбінований удари.

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