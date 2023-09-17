Серед фронтового "врожаю" - російський склад боєприпасів та станція РЕБ.

Цієї доби українські війська завдали чергових успішних ударів по російських позиціях, знищивши десятки одиниць техніки ворога, склад боєприпасів та станцію РЕБ.

Зокрема, впродовж доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, ракетні війська вдарили по двом зенітно-ракетним комплексам, 9 артилерійським засобам, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби ворога.

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Водночас, у Генштабі підкреслили, що Росія й надалі ігнорує закони та звичаї війни, обстрілюючи як військові, так і цивільні об’єкти. Зокрема, через ворожі атаки впродовж доби є поранені цивільні.

Так, РФ завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Українським військовим вдалося збити 6 крилатих ракет та 6 "Шахедів".

Загалом росіяни завдали 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, а також здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.

Нові втрати армії РФ в Україні станом на 17 вересня

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 272 тисяч 320 своїх військових та понад 37 тисяч одиниць своєї техніки та різноманітного озброєння.

Зокрема, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували 530 російських окупантів, а також 8 танків та броньовиків, 15 артсистем, 4 засоби ППО та РСЗВ, 4 безпілотники та 17 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.

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