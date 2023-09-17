Цієї доби українські війська завдали чергових успішних ударів по російських позиціях, знищивши десятки одиниць техніки ворога, склад боєприпасів та станцію РЕБ.
Зокрема, впродовж доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім того, ракетні війська вдарили по двом зенітно-ракетним комплексам, 9 артилерійським засобам, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби ворога.
Водночас, у Генштабі підкреслили, що Росія й надалі ігнорує закони та звичаї війни, обстрілюючи як військові, так і цивільні об’єкти. Зокрема, через ворожі атаки впродовж доби є поранені цивільні.
Так, РФ завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Українським військовим вдалося збити 6 крилатих ракет та 6 "Шахедів".
Загалом росіяни завдали 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, а також здійснили 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та мирних населених пунктах.
Нові втрати армії РФ в Україні станом на 17 вересня
Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 272 тисяч 320 своїх військових та понад 37 тисяч одиниць своєї техніки та різноманітного озброєння.
Зокрема, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували 530 російських окупантів, а також 8 танків та броньовиків, 15 артсистем, 4 засоби ППО та РСЗВ, 4 безпілотники та 17 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.