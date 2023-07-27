ЗМІ зазначають, що удар цього тижня може стати початком першого реального прориву українських сил у контрнаступі.

Український контрнаступ увійшов у нову активну фазу - Україна посилює атаки і відправляє на поле бою сили, які раніше тримала в резерві. Активізацію українського контрнаступу підтвердили кілька західних ЗМІ.

Так, видання Politico з посиланням на представників Міноборони пише, що Київ починає перекидати на передову тисячі добре навчених підкріплень, які він раніше тримав у резерві на початкових етапах контрнаступу.

Вказується, що Україна почала нову велику атаку на південному сході країни. Українські сили атакували південніше міста Оріхів у Запорізькій області, перекинувши три батальйони, посилених танками.

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Як заявив виданню представник Міноборони, одна з цілей України - вийти до Азовського моря, приблизно в 60 милях на південь від Орєхова, відрізавши російські сили між півднем і сходом країни.

Відзначається, що чиновники Пентагону в останні тижні описували стратегію України як збереження своїх найбільш підготовлених сил в резерві і одночасне промацування позицій противника в пошуках слабких місць. Багато підрозділів, які Україна тримала в резерві, були навчені на Заході передовій тактиці маневрування і оснащені добре броньованими західними бойовими машинами і бронетранспортерами.

Таким чином, вказує Politico, удар цього тижня може стати початком першого реального прориву українських сил у контрнаступі.

Про початок активного наступу українських сил на півдні також пише Bloomberg

"Україна почала довгоочікуваний удар у своєму контрнаступі, завдавши бронетанковий удар по російських укріпленнях на півдні, що може бути частиною спроби перерізати сухопутний зв'язок Москви з її опорними пунктами в окупованому Криму"" - йдеться в статті.

Видання цитує одного з американських чиновників, який повідомив що українські війська завдають значного удару в південно-східній частині Запорізької області. Російські офіційні особи також повідомили про великий український наступ.

При цьому екс-чиновник Пентагону Колін Каль, якого цитує видання, зазначив, що вирішальним випробуванням буде те, наскільки швидко оукраїнські сили зможуть використовувати виявлені слабкі місця Росії з бойовою міццю, яка у них є в резерві, і як швидко Росія зможе відреагувати.

Активізація українського контрнаступу - що відомо

Раніше видання The New York Times повідомило, що Сили оборони почали нову фазу контрнаступу, напрямком для головного удару став південь.

Як зазначало видання з посиланням на американських чиновників, мета українських військових полягає в тому, щоб розірвати сухопутний коридор між Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями або, принаймні, просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

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