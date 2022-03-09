За попередніми даними, загиблих немає.

В результаті авіаудару по Маріупольському пологовому будинку, який здійснили російські терористи в середу, постраждали 17 осіб.

Про це розповів голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в ефірі UAразом.

"В даний момент кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 - 17 осіб пораненими серед медперсоналу і породіль, загиблих немає", - повідомив він.

За його словами, на ранок середи, 9 березня, загальна кількість цивільних жертв у Маріуполі становить 1207 осіб.

Він уточнив, що авіаудар був здійснений в момент режиму "тиші", оголошеного і підтвердженого в т.ч. агресором.

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