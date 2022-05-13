В даний час йде штурм заводу російською піхотою на бронетехніці.

Протягом всієї ночі 13 травня російські окупанти обстрілювали з артилерії і авіації територію "Азовсталі", в даний час йде штурм заводу російською піхотою на бронетехніці.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у коментарі "Українській правді".

"Всю ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Триває штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки і танків, артилерійських обстрілів", - повідомив він.

Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердили, що піхота окупантів продовжує штурмувати завод "Азовсталь".

Вночі віце-прем'єр Ірина Верещук повідомила про триваючі переговори з окупантами щодо евакуації тяжкопоранених. Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий провести евакуацію.

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