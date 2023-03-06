Зеленський наголосив, що українці знищують окупантів всюди, де це дає результат для України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут Донецької області дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни і всієї битви за Донбас. Він наголосив, що немає такої частини України, від якої можна відмовитись.

"Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну", – зазначив президент у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

Зеленський наголосив, що українці знищують окупантів всюди, де це дає результат для України.

Відео дня

"Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас", – підкреслив глава держави.

Він висловив вдячність кожному солдату, хто бʼється на цьому найскладнішому напрямку. Також президент зазначив, що українці будуть боронити кожну частинку України.

"Настане час – звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави. І змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично – значить, юридично. Зброєю – значить, зброєю", – наголосив Зеленський.

Бої за Бахмут

Запеклі бої за Бахмут на Донеччині тривають з серпня 2022 року. Через постійні ворожі атаки місто майже повністю знищено. Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону міста-фортеці попри численні спроби окупаційних військ штурмувати Бахмут.

У понеділок, 6 березня, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження, українські військові намагаються не допустити оточення міста.

Також президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було прийнято рішення, що оборонна операція та подальше посилення позицій українських військ у Бахмуті мають продовжитися.

Водночас у Державній прикордонній службі наголосили, що російські окупаційні війська продовжують штурмувати Бахмут, проте ці атаки безуспішні. Ситуація в місті важка, але українські військовослужбовці продовжують стримувати атаки ворога.

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