Внаслідок руйнування інженерної забудови п'ятеро загарбників загинули, ще четверо - поранені.

На підступах до Бахмута на Донеччині прикордонники знищили бліндаж з російськими окупантами. Про це повідомила Держприкордонслужба.

"Стрілецький підрозділ РФ облаштував у лісосмузі імпровізований бліндаж. Наші бійці вистежили місце укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, вогневий наліт зруйнував інженерну забудову, поховавши під завалами п'ятьох загарбників. Ще четверо окупантів, як зазначили в ДПСУ, поранені.

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Ситуація у Бахмуті

В Бахмуті та навколо міста йдуть постійні бої, які вже перетворилися на "справжнє пекло".

За даними ISW, Росія планує посилити наступ на Бахмут. Зокрема, Міноборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року. На думку аналітиків, це вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють вагнерівців. Як наслідок, кількість саме піхотних зіткнень навколо міста різко зросла.

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