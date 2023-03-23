У місті лишилося менше як 3,5 тисяч осіб.

У Бахмуті залишається 32 дитини, чиї родичі відмовляються евакуюватися.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу. За його словами, у місті лишилося менше як 3,5 тисяч осіб - це люди, які категорично відмовляються виїжджати, попри вмовляння поліцейських та рятувальників.

"Це ті люди, я з усією відповідальністю можу сказати, які не хочуть виїжджати з міста від слова зовсім. Там проведено вкрай небезпечний обсяг роботи по їх евакуації. Але люди не просто відмовляються виїжджати, вони навіть ховаються, щоб не їхати", - заявив Кириленко.

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В ефірі інформаційного телемарафону він розповів, що в Авдіївці залишаються менше як 2 тисяч осіб - вони ховаються у підвальних приміщеннях від обстрілів, однак відмовляються від евакуації. Станом на 21 березня ОДА було відомо, що у місті залишається семеро дітей.

Евакуація з прифронтових міст

Нагадаємо, що на початку року в Авдіївці шестирічна дівчинки померла від серцевого нападу. Волонтер розповів, що родині пропонували евакуацію, однак вони відмовилися.

У березні Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Нещодавно журналісти розповіли про дитячий будинок сімейного типу з Харківської області, де десятеро дітей умовили своїх батьків евакуюватися.

У лютому поліцейські вивезли з Вугледару останнього неповнолітнього з родиною, а днями всіх дітей евакуювали з міста Часів Яр.

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