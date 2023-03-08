Наймолодша із сестер - Тетяна - часто прокидалася від вибухів й починала плакати.

Десятеро дітей із Куп'янщини Харківської області умовили батьків на евакуацію із прифронтового села. Багатодітна родина з прийомними дітьми пережила жахи окупації та радість звільнення. Тепер бої там знову посилились.

Виїхати з-під щоденних обстрілів багатодітним батькам пропонували й соцслужби, і волонтери. Аж поки налякані діти не переконали батьків самі, йдеться в сюжеті ТСН.

У родині Неревеньких - тато, мама й 10 дітей, 9 з яких - прийомні. Це - дитячий будинок сімейного типу. Їхнє рідне село було окуповане навесні 2022 року, велика сім'я виїхати не встигла.

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Наталія Неревенька, мати 10 дітей, розповідає, що вони не очікували, що на початку повномасштабної війни все так швидко розгортатиметься у їхньому населеному пункті. Важко, каже жінка, було з харчуванням для такої великої родини. Від голоду врятувала свиня, яку під дулами окупантів купували на ринку. У жовтні їхнє село деокупували, тоді батьки вирішили - найстрашніше позаду.

Та після деокупації обстріли посилилися, тож там, за словами дітей, "гупало" дуже гучно. Вони почали просити про евакуацію, бо було страшно, вони боялися померти. Наймолодша із сестер - Тетяна - часто прокидалася від вибухів й починала плакати.

Дітям вдалося те, чого не могли зробити соцслужби та волонтери, - переконати батьків виїхати з лінії вогню. Для родини знайшли дім у Тернополі, проте далі від Харкова вони не погодилися поїхати.

Примусова евакуація дітей із зон активних бойових дій

7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Зазначається, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Водночас обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

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