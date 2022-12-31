На думку голови Луганської ОВА, через великі втрати російське керівництво може оголосити нову хвилю мобілізації у січні-лютому.

Російські окупанти у Бахмуті Донецької області виснажені, зазнають величезних втрат і на них не зважають.

Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, окупанти використовують безглузду тактику лобового штурму.

"Вони на сьогодні виснажені, тому що та достатньо дивна для нас і абсолютна безглузда тактика - в лобову штурмувати, от як це відбувалося у нас в Рубіжному, Сєвєродонецьку, зараз ми таке саме бачимо в Бахмуті", - сказав він.

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Голова ВЦА зазначив, що на Бахмутському напрямку окупанти зазнають величезних втрат, вони не зважають на ситуацію із загиблими і не в змозі відновлювати резерви. Тому, на думку Гайдая, у січні-лютому в Росії оголосять нову хвилю мобілізації.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Гайдай заявляв, що Сили оборони України проводять наступальні операції у напрямку Сватового і Кремінної Луганської області, які перебувають під російською окупацією, а у Білогорівці українські військові стабілізували ситуацію. 28 грудня Гайдай зазначив, що російське командування залишило окуповану Кремінну на тлі інтенсивних боїв за місто. Втекли також цивільні росіяни, які приїжджали туди на роботу.

Раніше Гайдай висловив сподівання, що ЗСУ на Луганщині наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а у 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

У Генштабі зазначають, що росіяни і далі намагаються вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. Утім, окупанти вже кілька місяців не можуть захопити містечко Бахмут. За даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

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