Байден заявив, що його адміністрація продовжить пришвидшувати надання зброї та обладнання для України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав рішення Сенату підтримати новий пакет допомоги для України.

Про це йдеться в заяві, яку 19 травня оприлюднив Білий дім, інформує Радіо Свобода.

Водночас Байден заявив, що його адміністрація продовжить пришвидшувати надання зброї та обладнання для України.

"Сьогодні я анонсую ще один пакет безпекової допомоги, який забезпечить додаткову артилерію, радари та інше обладнання Україні, яке вони вже так ефективно застосовують на полі бою. Це озброєння та техніка підуть безпосередньо на передову захисту свободи в Україні", – заявив президент.

Він привітав "чітке двопартійне повідомлення" від Конгресу про підтримку України з боку Сполучених Штатів. Президент США висловив думку, що схвалений законодавцями пакет підтримки дозволить Вашингтону як надіслати більше зброї та боєприпасів Україні, так і поповнити власні запаси й підтримати свої війська, розміщені на території країн НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Сполучених Штатів Америки 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.