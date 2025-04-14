Український президент підкреслив, що в даний час "наші люди платять найвищу можливу ціну" і сказав, що на війні вже загинули 100 тис. солдатів.

США сильний стратегічний партнер для України і без американської підтримки українці зазнають великих втрат.

Про це інтерв'ю журналісту CBS News Скотту Пеллі сказав український президент Володимир Зеленський. Відповідаючи на питання Пеллі, чи США й далі підтримують Україну, Зеленський зробив затяжну багатозначну паузу, потім відповів, що хотів би чесно і швидко назвати Вашингтон стратегічний партнером, але "пауза це сумнів".

"Я не сумніваюсь, що американці з нами, але у нашій довгій війні багато деталей забувається", - пояснив він.

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Зеленський додав, що у Європі всі бояться, що США можуть відвернутися.

На питання про те, що робитиме Україна, якщо США відвернуться, Зеленський відповів так: "Гадаю, без США ми зазнаємо великих втрат - людських і територіальних. Тому я не хотів би про це думати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше ми закінчимо цю війну".

В розмові український президент навів цифри: РФ зробила 1700 атак на школи та 780 на лікарні; понад 600 загиблих дітей. 13 тис. вбитих цивільних і близько 100 тис. вбитих українських солдатів.

"Наші люди платять найвищу можливу ціну. Вищої ціни не існує. Ми віддали всі наші гроші – все, що в нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - підкреслив Зеленський.

Допомога США Україні

На початку березня США зупинили постачання зброї та омін розвідданими з Україною. Це сталося вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чинос Білий дім хотів натиснути на Україну, щоб та пішна на поступки у питанні переговорів про закінчення війни.

А 12 березня стало відомо, що США відновили військову допомогу Україні. Проте про якісь нові пакети не йшлося - у Трампа вирішили відновити постачання ще тієї зброї, яку передбачали пакети допомоги ухвалені ще при Джо Байдені.

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