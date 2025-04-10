Шановних американських партнерів вже проінформували про те, що тиснути на Київ з цього питання буде марною справою.

Київ не погодиться на будь-які обмеження чисельності чи боєздатності української армії за підсумками мирної угоди з РФ. Це є "червоною лінією" Києва у мирних переговорах, заявив в інтерв’ю Reuters заступник голови Офісу президента України Павло Паліса, який був учасником української делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії.

"Це принципова позиція України – ніхто, і тим більше країна-агресор Росія – не буде диктувати Україні, які збройні сили повинні бути в України", – сказав Паліса.

Він наголосив, що саме українська армія стане головною гарантією безпеки України і запобіжником від нових нападів Росії після того, як буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди у поточній війні. Американських партнерів вже проінформували про таку позицію Києва, каже заступник голови ОП.

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"Я можу здогадуватися, чим керується РФ, [вимагаючи скорочення армії України] — може, вони хочуть підготуватися, полегшити собі [новий напад] в майбутньому, але ні — [скорочення українського війська не буде]. Наше завдання — добре вивчити уроки [минулого]", — додав Паліса.

Як зазначає Reuters, крім питання про скорочення армії, Україна заявила, що ніколи не погодиться визнати за Росією суверенітет над окупованими територіями, хоча Київ публічно визнав, що не зможе військовим шляхом повернути цю землю.

Росія вимагає роззброєння України

Як писав УНІАН, однією з основних вимог, які Кремль декларував на початку повномасштабного вторгнення, була "демілітаризація" України. Навесні 2022 року Україна та Росія провели кілька раундів переговорів, за підсумками яких з’явився попередній проект мирної угоди, в якому серед іншого містився розділ про значне обмеження чисельності ЗСУ.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін неодноразово повторював вимогу повернення до стамбульского документу та зокрема скорочення чисельності ЗСУ, як умови для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський натомість зазначав, що про скорочення армії після війни не може бути і мови.

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