Білорусь використовує біженців з Ірану та Пакистану, щоб виявити вразливі ділянки кордону з Україною.
За даними Національного центру спротиву, прикордонники Республіки Білорусь навмисно направляють біженців до українських кордонів. Більш того, аналогічну тактику вони використовують на кордоні з Латвією.
"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у повідомленні.
Водночас у центрі відзначають, що тривають заходи із забезпечення захисту кордону. Крім того, члени білоруського підпілля допомагають вести спостереження за пересуванням військ.
Загроза нападу з боку Білорусі
Як відомо, на початку грудня українські військові провели навчання поблизу північного кордону України.
6 грудня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил.
Водночас очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що нападу з боку Білорусі не буде. За його словами, інформацію про можливий наступ поширюють для того, щоб посіяти паніку серед українців.