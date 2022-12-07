Таким чином вони шукають недостатньо захищені ділянки.

Білорусь використовує біженців з Ірану та Пакистану, щоб виявити вразливі ділянки кордону з Україною.

За даними Національного центру спротиву, прикордонники Республіки Білорусь навмисно направляють біженців до українських кордонів. Більш того, аналогічну тактику вони використовують на кордоні з Латвією.

"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у центрі відзначають, що тривають заходи із забезпечення захисту кордону. Крім того, члени білоруського підпілля допомагають вести спостереження за пересуванням військ.

Загроза нападу з боку Білорусі

Як відомо, на початку грудня українські військові провели навчання поблизу північного кордону України.

6 грудня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що нападу з боку Білорусі не буде. За його словами, інформацію про можливий наступ поширюють для того, щоб посіяти паніку серед українців.

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