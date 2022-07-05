Окупанти постійно намагаються будувати переправи.

На околиці Луганської області біля Лисичанська точаться важкі бої з російськими загарбницькими військами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, зараз Донецька область - ціль номер один російських окупантів.

"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив Гайдай.

Він відзначив, що останніми днями українські захисники плідно знищують ворожі склади боєприпасів в глибокому тилу. Завдяки цьому уповільнюються ворожі дії на полі бою. Також російські війська стягують техніку на Донеччину.

"39-й рік знову. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - відзначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що відведення ЗСУ з Лисичанська дозволить стабілізувати лінію фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: