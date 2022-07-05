На околиці Луганської області біля Лисичанська точаться важкі бої з російськими загарбницькими військами.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
За його словами, зараз Донецька область - ціль номер один російських окупантів.
"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені", - повідомив Гайдай.
Він відзначив, що останніми днями українські захисники плідно знищують ворожі склади боєприпасів в глибокому тилу. Завдяки цьому уповільнюються ворожі дії на полі бою. Також російські війська стягують техніку на Донеччину.
"39-й рік знову. На окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - відзначив голова Луганської обласної військової адміністрації.
Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що відведення ЗСУ з Лисичанська дозволить стабілізувати лінію фронту.
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