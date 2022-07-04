У Луганській області залишилася невелика "сіра зона", не контрольована окупантами.

Відведення Збройних сил України з Лисичанська дозволить стабілізувати лінію фронту, оскільки щільність оборони значно збільшилася

Таку думку висловив радник глави офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Там є природний рубіж - Сіверський Донець в районі Сіверська, - подивимося, як вони його будуть проходити", - сказав він.

Також Арестович повідомив, що в Луганській області залишилася невелика "сіра зона", яка ще не контролюється окупантами, але в цілому "можна констатувати, що Луганська область у них".

Як раніше повідомляв УНІАН, після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області.

У Генеральному штабі заявили, що в умовах кратної переваги військ РФ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах і особовому складі продовження оборони призвело б до фатальних наслідків.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи відступ української армії з Лисичанська, підкреслив, що Україна нічого не віддає і повернеться на втрачені території.

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