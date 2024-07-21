За словами Романа Костенка, там з самого початку ставилося одне завдання - це розвиток плацдарму і далі рух в напрямку Криму.

Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пояснив, який був сенс утримувати Кринки. Зокрема, в інтерв'ю "Radio NV" він відповів на запитання про відхід Збройних сил України з Кринок на лівобережжі Херсонської області та значення операції.

"Ми говоримо зараз просто про Кринки, не про все лівобережжя. Якщо говорити про все лівобережжя, там є присутність наших військ. Щодо Кринок, то в мене наша остання інформація, що ми повністю вийшли з цього населеного пункту у зв’язку з тим, що там вже неможливо утримувати позиції. Росіяни практично знищили цей населений пункт і там немає де триматись", - розповів нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи був якийсь сенс, з військової точки зору, утримувати Кринки, адже стало відомо, що там сотні зниклих безвісти і є загиблі, депутат зазначив, що коли він "чує цих експертів, які розповідають…".

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"По-перше, честь і слава всім тим, хто загинув в Кринках або пропав безвісти. Все-таки сподіваємося, що якась частина не загинула і в полоні, ми їх повернемо. Але якщо говорити безпосередньо про Кринки, там завдання ставилось одне з самого початку - це розвиток плацдарму і далі рух в напрямку Криму. Це стратегічні задачі", - сказав Костенко.

Він додав, що далі підрозділи українських військ зайняли Кринки та почали битися, зокрема біля Козачих Лагерів, та створили серію плацдармів, які відтягнули на себе велику кількість ворожих резервів і не дозволили цим резервам пересуватися на той самий Запорізький напрямок, коли "ми там робили спроби активних дій", та інші напрямки.

"Там, за деякими, скажімо так, донесеннями, стояла і зараз стоїть парашутно-десантна дивізія, яка була скута, в тому числі, і цими плацдармами, які, вони боялися, що будуть розвиватися далі. Якби не було цих Кринок і якби не було наших плацдармів, то вони б більш спокійно маневрували своїми силами і засобами на інші напрямки. І щонайменше могли б прорвати або завдати більших втрат на інших напрямках", - пояснив парламентарій.

Так, за словами Костенка, "цей плацдарм відіграв свою роль ... саме зі стратегічної точки зору і з точки зору допомоги на інших напрямках".

Битва за Кринки

Як повідомляв УНІАН, днями в Силах оборони півдня України офіційно підтвердили, що залишили певні позиції - зокрема, в районі села Кринки на лівобережжі Дніпра.

Зазначалося, що в цьому населеному пункті внаслідок тривалого вогневого впливу росіян позиції ЗСУ зруйновані вщент.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що село Кринки в Херсонській області на лівому березі Дніпра, з якого українські військові були змушені відступити, досі продовжує стримувати величезне угруповання військ РФ.

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