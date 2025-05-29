Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі ЗС РФ.

Уражено російську станцію РЕБ "Борисоглєбськ-2", який є один із найсучасніших російських комплексів. Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України.

Зазначається, що бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2" ЗС РФ.

В повідомленні сказано, що "Борисоглєбськ-2" - один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, який призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектру систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БПЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі ЗС РФ. В СБС зазначають, що це є пріоритетною ціллю для Сил оборони України.

"Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії", - сказано в повідомлені.

Знищення комплексів Борисоглебск-2

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2024 року військовий Роберт Бровді, також відомий як "Мадяр" повідомляв про знищення на Покровському напрямку рідкісної і дуже коштовної системи радіоектронного придушення "Борисоглебск-2". Він зазначав, що вартість одного комплексу складає близько 200 мільйонів доларів.

На опублікованому відео було видно, що цінну ворожу техніку закидали "скидами" з дрона-бомбера. За словами Роберта Бровді, зважаючи на важливість цілі, "Птахи Мадяра" здійснили повторний виліт бомбера, аби закріпити успіх ще кількома скидами.

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