Ситуація біля Авдіївки складна і такою вона залишається вже протягом останного місяця, але наші бійці поблизу Степового і на коксохімічному заводі нищать ворога.
Начальник служби зв’язків з громадськістю 47 ОМБР Дмитро Лазуткін зазначив, що українські бійці нищать ворога і його техніку, зокрема, сьогодні зранку близько 6:30 було знищено чотири МТЛБ.
"Спілкувався з хлопцями, які захищають Степове, вони налаштовані по бойовому : помолилися і пішли в бій. Намагають не пускати ворога, не дають переходити за залізницю. Щодня дуже багато окупантів намагається атакувати. Ці хвилі атак практично не припинюються, а їхні втрати значно більші за втрати наших бійців", – розповів Лазуткін в ефірі телемарафону.
Він також зазначив, що за останні дні було багато саме стрілецьких боїв, багато було зіткнень на ближній та на середній дистанції.
"Але сьогодні землю приморозило за ніч і вже пішла бронетехніка. Змінилася тактика, але не змінилися ворожі цілі – вони хочуть захопити Авдіївку, штурмують коксохім і отримують відсіч від наших військовослужбовців", - додав начальник служби зв’язків з громадськістю 47 ОМБР.
Лазуткін зазначає, що є загроза оточення Авдіївки, бо для ворога жодних правил і звичаїв війни не існує.
"Атакують великими силами. Вочевидь стоїть наказ перед ними – захопити, оточити Авдіївку, але наразі їм це не вдається, бо наші бійці з укріплених позицій контратакують і завдають уражень по зосередженню техніки та живої сили", - розповів він.
За його словами, в полон потрапляє не мало росіян, багато з яких деморалізовані.
"Але водначас чекати того, що хвилі атак припиняться, вочевидь, не слід, тому що їх там стимують, в тому числі, і психотропними речовами, які пригнічують відчуття страху", - повідомив Лазуткін.
Бої за Авдіївку - останні новини
За даними Інституту з вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів на південь від Степового. А біля коксохімічного заводу і промзони Авдіївки тривають запеклі бої. Аналітики зазначили, що українські війська провели контратаку під Авдіївкою і відновили втрачені позиції. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили атакують російські позиції в лісосмузі на південь від Степового.
Водночас російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку і досягли просування. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в районі водосховища на північ від Авдіївки. Крім того, додаткові геолокаційні знімки показують, що російські війська просунулися в межах Степового в 5 км на північний захід від Авдіївки.