За його словами, уркаїнські воїни тримають оборону і відбивають інтенсивні штурми окупантів.

Російські окупанти збільшують інтенсивність обстрілів Часового Яру Донецької області. Місто почали зрівнювати із землею.

Про це в коментарі "Еспресо" розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий. За його словами, українські воїни тривають оборону та відбивають інтенсивні штурми ворога.

"Ворог зараз почав рівняти з землею місто, застосовуючи велику кількість авіації. З кожним часом збільшуються саме авіаційні нальоти з боку противника. Скидаються КАБи, ФАБи, і це питання допомоги наших партнерів щодо ППО, щоб знищувати ворожу авіацію й не підпускати її", - зазначив Погорілий.

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За словами аналітика DeepState, Сили оборони України тримаються. Важкі бої також точаться в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка.

"Росіяни намагаються підібратися з усіх сторін, якось пролізти піхотою й технікою. Працюють дронами й знищують авіацією все навколо. Але Сили оборони тримаються, і ми мусимо в цьому допомагати нашим захисникам", - зазначив він.

Часів Яр зараз - що відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти застосовують тактику подвійного удару під час штурмів Часового Яру Донецької області. Вона полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі.

5 квітня під час потужної масованої атаки на передмістя Часового Яру росіяни зазнали значних втрат у техніці та особовому складі. Про це розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. За його словами, це був рекорд підрозділу, а, можливо, і ЗСУ.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що росіяни планують захопити Часів Яр, щоб потім відкрити собі шлях до наступних міст на Донбасі.

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