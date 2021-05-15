Станом на 7:00 штаб зафіксовував два порушення режиму припинення вогню.

Протягом 14 травня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Гнутове ворог використав артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар’їнки – протитанкові гармати.

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Неподалік Водяного та Новгородського противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине – ще й з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Катеринівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі Новотошківського окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

«Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ», – йдеться у зведенні.

Станом на 7:00 15 травня штаб зафіксовував два порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Гладосового та Мар'їнки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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Автор: Яна Ставська