Окупанти продовжують ігнорувати режим припинення вогню.

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляється у ранковому зведенні на сайті Міністерства оборони.

Зокрема, у передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки російські загарбники двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

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Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Світлодарська окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Золоте-4 — з ручних протитанкових гранатометів.

Зі стрілецької зброї збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надали медичну допомогу, стан здоров’я пораненого задовільний.

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На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Також поблизу Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації.

Станом на 7:00 з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм, а біля Павлополя — ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію у районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Наталя Нічишина