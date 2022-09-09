Роман Цимбалюк впевнений, що російські фашисти захочуть повісити путінських пропагандистів.

Російських пропагандистів чекає сумний кінець через їхню брехню щодо війни в Україні.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

Він прокоментував заяви так званих російських військових кореспондентів, які запевняють, що російські засоби ППО легко перехоплюють ракети РСЗВ HIMARS і високоточні снаряди Excalibur та іншу відверту брехню.

"Війна закінчиться тим, що зміни в Росії почнуться і їх з великою ймовірністю запустять самі росіяни. Російські фашисти захочуть повісити Конашенкова за брехню. А там де він - там і генерал-майор по брехні Ольга Скабеева і Євген Попов. Ця шобла з опухлими ряхами, яка поки ще їздить по південно-східних областях України", - вважає журналіст.

Цимбалюк висловив упевненість, що "скоро їхній шлях закінчиться".

Як повідомляв УНІАН, російський пропагандист Олександр Ходаковський визнав брехнею нібито підготовку Україною наступу на Росію, про що заявляв напередодні вторгнення Володимир Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: