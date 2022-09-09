Україна готувалася не до нападу на територію РФ 24 лютого, а до оборони.

Російський пропагандист визнав брехнею нібито підготовку Україною наступу на Росію, про що заявляв напередодні вторгнення Володимир Путін.

Так званий воєнкор кремлівських ЗМІ Олександр Ходаковський через півроку активних боїв з ЗСУ зазначив, що Україна готувалася не до нападу на територію РФ 24 лютого, а до оборони від можливої повномасштабної агресії.

"Серед безлічі документів, що потрапили до нас в руки про визначальну тактику дій України, не було жодної, яка б регламентувала б дії у наступі – тільки в обороні", - написав він. Відео дня

Понад те, Україна, зізнався пропагандист, вибудувала розумну систему з чималої кількості ешелонів оборони і хорошого інженерного забезпечення: "Долаючи це – ми зазнавали втрат".

Напередодні вторгнення 24 лютого Путін, виправдовуючи агресію проти України, заявив, що змушений був "завдати превентивного удару" по "київському режиму", оскільки ЗСУ нібито готувалися до нападу на територію Росії.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: