Щонайменше два дрони рано вранці вибухнули поруч з нафтопроводом на північному заході РФ.

У Псковській області Росії невідомий безпілотник атакував інфраструктуру нафтопроводу. Про це повідомив губернатор регіону Михайло Вєдьорніков.

"Сьогодні рано вранці в результаті вибуху пошкоджено адміністративну споруду нафтопроводу поблизу сел. Літвіново Нєвєльського району. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм.

Пізніше Вєдьорніков уточнив, що будівлю атакували відразу два безпілотника. За даними телеграм-каналу "База", близько пів на п'яту ранку атаки зазнала перекачувальна станція "Транснафти", пошкоджено фасади та шибки трьох адміністративних будівель.

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Слід зазначити, що від вказаного села до українського кордону по прямій майже 500 кілометрів – якщо міряти за коротким маршрутом через Білорусь. Якщо робити "гак" в обхід Білорусі, то ще далі.

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Сьогодні в РФ заявили про атаку безпілотника на будівлю МВС в селищі Майське Бєлгородської області. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

А днем раніше сталася ціла серія загадкових подій, в ході яких атак невідомих повітряних об'єктів зазнали будівля "Газпрому" під Бєлгородом, "будівля МТС" в Краснодарі і військовий аеродром під Ростовом.

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