Вранці стало відомо про атаку в Псковській області, зараз з'явилися повідомлення про таку ж атаку в Тверській області.

У Тверській області два безпілотника атакували нафтопереробну станцію нафтопроводу "Дружба". Інцидент стався цієї ночі, пише телеграм-канал "База".

Стверджується, що інцидент стався поблизу від села Єрохіно на станції, що обслуговує нафтопровід.

"Перший БПЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух — в результаті було пошкоджено дах і стіну будівлі. Другий БПЛА прилетів через півгодини - він впав на землю і вибухнув", – йдеться в повідомленні.

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Стверджується, що виникла пожежа, її зуміли загасити працівники підприємства. В результаті атаки ніхто не постраждав.

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Раніше стало відомо, що сьогодні ж вночі два безпілотники атакували станцію перекачування нафти у Псковській області - майже за 500 км від українського кордону. У тому інциденті теж ніхто не постраждав. Примітно, що від місця атаки в Псковській області до місця атаки в Тверській області всього близько 200 км, що за мірками РФ "поруч", хоча обидва місця дуже далеко від України.

Крім того, минула ніч виявилася неспокійною і для Бєлгородської області. Там безпілотник атакував будівлю МВС у селищі Майське. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

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