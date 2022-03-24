Серед компаній, які вийшли з російського ринку протягом останньої доби - один із найбільших світових банків Credit Agricole.

Один із найбільших світових банків Credit Agricole припиняє свою діяльність в Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України.

Крім того, санкції проти РФ за останню добу ввела американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise - вона зупинила свій бізнес у Росії.

Крім того, європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT припинила передавати Росії метеорологічну інформацію.

Співпрацю з Росією припинила Міжнародна організація праці, а також американський письменник Стівен Кінг.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що російських та білоруських спортсменів усунули від участі в чемпіонаті світу з водних видів спорту

Нагадаємо, ЗСУ за добу знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.

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