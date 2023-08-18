Там висловили впевненість у спроможностях та особливо в хоробрості українських військових, щоб продовжувати просування на полі бою.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до цього часу у багатьох джерелах з’являлися різні аналітичні оцінки того, як саме розвиватимуться події у війні.

Про це заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, коментуючи статтю видання Washington Post про те, що ЗСУ в ході контрнаступу не зможуть досягти ключового міста - Мелітополя.

"Ми спостерігали численні зміни в цій аналітиці по мірі того, як динамічно змінюються умови на полі бою", - додав чиновник.

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Він зауважив, що США роблять все, що можуть, щоб підтримати Україну у контрнаступі.

"Ми не будемо перешкоджати результату і прогнозувати, що станеться, бо ця війна була і залишається непередбачуваною по своїй суті", - підкреслив Салліван.

"Впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою", - підсумував Салліван.

Скандальна стаття The Washington Post

Сьогодні це видання викотило статтю про те, що ЗСУ в ході нинішнього контрнаступу не зможуть досягти ключового південно-східного міста Мелітополя. Якщо оцінка виявиться вірною, це означатиме, що Київ не виконає основне завдання з перерізання сухопутного коридору РФ до окупованого Криму цього року. Видання написало, що цю інформацію надали джерела, знайомі з засекреченим прогнозом.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько вже відреагував на цей матеріал The Washington Post. Він зауважив, що ця стаття - "новий вкид" за традиціями наративу "взяти Київ за три дні".

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