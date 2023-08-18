Радник міністра зауважив, що це черговий вкид, який міг спрацювати проти України.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько відреагував на матеріал The Washington Post з посиланням на дані розвідки США про те, що ЗСУ не зможуть цьогоріч звільнити Мелітополь і досягти головної цілі контрнаступу - зруйнувати сухопутний коридор до Криму.

У своєму Facebook-акаунті Копитько зауважив, що цей матеріал - "новий вкид" за традиціями наративу "взяти Київ за три дні".

"Від творців "росіяни візьмуть Київ за 72-96 годин" новий вкид: "Українська армія не звільнить Мелітополь". Особливо цікаві причини "незвільнення": активність у районі Бахмута, куди залучені сили української армії; прагнення командування знизити рівень втрат рахунок тактики малих груп. Тобто українська армія повинна: відійти від Бахмута. Куди? Відразу за Дніпро? Або є розуміння, як без бою зупинити росіян у Бахмуті/Авдіївці/Мар'їнці тощо, щоб вони не лізли далі?", - зазначив Копитько.

Радник міністра зауважив, що "з такою логікою до Мелітополя/Бердянська/Маріуполя не дійти від слова зовсім". Копитько додав, що цей матеріал The Washington Post є ще однією ілюстрацією, що "сприймати анонімні посилання на "розвідку", "джерела" тощо у медіа, які неодноразово помічені у спробах чинити нездоровий тиск, категорично не варто".

"Українська армія може кудись не дійти, якщо вона не матиме зброї. Всі ці вкиди схожі на перевернуту пірамідку, коли змінюється причина і наслідок: навіщо їм давати зброю, якщо вони не візьмуть Мелітополь – не даємо зброю – дивіться, вони не взяли Мелітополь – а ми про це і говорили – які ми далекоглядні молодці", - зазначив Копитько.

Про що стаття WP?

Як повідомляв УНІАН, сьогодні WP з посиланням на розвідувальне співтовариство США, написала, що українські військові в ході нинішнього контрнаступу не зможуть досягти ключового південно-східного міста Мелітополя. Якщо оцінка виявиться вірною, це означатиме, що Київ не виконає основне завдання з перерізання сухопутного коридору Росії до Криму цього року.

The Washington Post пише, що цю інформацію надали джерела, знайомі з засекреченим прогнозом. Він заснований на жорсткому вмінні Росії захищати окуповану територію за допомогою фаланги мінних полів і траншей, які, ймовірно, спонукатимуть Україну та її союзників вказати на них як на причину, чому контрнаступ не досяг поставлених цілей.

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